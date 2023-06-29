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Российские силы отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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На донецком направлении грамотными и мужественными действиями «Южной» группировки за сутки отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 29 июня.

«На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки противника», — отметил он.

Во время боевых действий на этом направлении убиты и ранены до 530 украинских военных. Также ВСУ потеряли в боях один танк, две БМП, пять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

«В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем на краснолиманском направлении нанесли поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ неподалеку от Невского, Кременной и Червоной Дибровы ЛНР. За сутки российские силы пресекли деятельность украинских диверсантов возле поселка Кузьмино.

«За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
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Конашенков сообщил 26 июня о том, что Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских боевиков в районе Времевского выступа неподалеку от населенного пункта Ровнополь ДНР.

Днем ранее представитель МО РФ рассказал, что на краснолиманском направлении за сутки в плен сдались трое украинских военных. Помимо этого, российские силы смогли уничтожить до 130 боевиков ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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