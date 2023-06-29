Посол рассказал о принятом за два часа решении о запрете аренды участка в Австралии

Решение о запрете посольству России арендовать участок земли в Австралии под строительство было принято за два часа. Об этом 29 июня рассказал посол РФ в Канберре Алексей Павловский.

«Утром вышел премьер-министр и сказал буквально следующее: «Спецслужбы нам вчера вечером доложили, что опасно так близко к зданию парламента строить посольство России — и надо действовать немедленно, чтобы это предотвратить», — заявил он RT.

Павловский отметил, что посольству России негде работать и исполнять свои консульские обязанности.

«Политическая подоплека этого фарса весьма очевидна. Сейчас стоит вопрос: а где, собственно, будут работать наши сотрудники? Пока что им приходится оформлять консульские документы буквально на коленке», — добавил дипломат.

27 июня Павловский заявил, что Москва ответит на решение австралийских властей оборвать в одностороннем порядке договор аренды участка под новое здание дипмиссии. В настоящий момент посольство России вместе с адвокатами тщательно анализирует стратегию дальнейших действий.

В этой связи 15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет решение Австралии о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства РФ и будет вести себя соответствующе.

О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Согласно договору аренды, российская сторона должна была закончить строительство в течение трех лет, однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что данное решение не затрагивает существующее российское посольство.