Новые правила оплаты налога на имущество юридических лиц в 2023 году

В 2023 году оплата налога на имущество юридических лиц проходит по новым правилам. Это вызвано изменениями налогового законодательства. За какое имущество нужно заплатить и как отчитаться по налогу — рассказывают «Известия».

Какое имущество юридических лиц облагается налогом в 2023 году

Основная категория плательщиков налога на имущество — российские организации, коммерческие и некоммерческие, у которых есть недвижимость. Обычно это недвижимость, которая принадлежит организации на праве собственности и изначально приобреталась не для перепродажи. Также платить налог на имущество должны иностранные организации, у которых есть в собственности недвижимость на территории России.

Объектами налогообложения считается любая недвижимость, которая находится в распоряжении компании и отражена в бухучете. При этом не важно, использует организация эту недвижимость или нет. Она может быть передана в доверительное управление, сдаваться в аренду или лизинг, но отчитываться за нее всё равно придется.

Кроме того, налогом на имущество по кадастровой стоимости облагаются жилые помещения, машино-места, гаражи, если это предусмотрено законом региона.

С какого имущества юридические лица не платят налог в 2023 году

Не облагается налогом любое движимое имущество организации, будь то производственное оборудование, транспорт, аппаратура. Помимо этого, от налоговых вычетов освобождены земельные участки, водные объекты, природные ресурсы, а также объекты, предназначенные для обеспечения безопасности предприятия и недвижимость, не готовая к эксплуатации, например недострой.

По отдельным объектам налог не платят организации, применяющие спецрежимы — упрощенную систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и др.

Однако стоит учесть, что четких определений движимого и недвижимого имущества в действующем налоговом законодательстве нет. В связи с этим нередко случаются ошибки при квалификации объекта и доначисления при налоговых проверках. Например, здание птицефабрики, которым владеет фирма на ЕСХН, не облагается налогом на имущество, а административное здание и столовая, где едят сотрудники, облагаются. Но не исключено, что налог могут начислить на всю недвижимость.

Как рассчитать налог на имущество юридических лиц в 2023 году

Физически лица и ИП сразу получают уведомление об уплате, предприятия производят подсчеты самостоятельно. Налог за 2023 год организации рассчитывают исходя из кадастровой стоимости, которая установлена на 1 января 2022. Обычно кадастровая стоимость из года в год повышается, но благодаря антикризисным мерам государства, направленным на поддержку бизнеса, организации смогут платить меньше налога.

Размер налога на имущество напрямую зависит от ставки и налоговой базы. Все ставки, как и порядок уплаты налога на имущество юридических лиц, на местах утверждают региональные власти. На общих основаниях организации рассчитывают налог по ставке 2,2%, он не может быть выше.

Универсальная формула для расчета налога на имущество выглядит так: Налог на имущество = Налоговая база × Налоговая ставка. Но раз в квартал необходимо вносить авансовые платежи. Так что финальная формула будет выглядеть так: Сумма налога = Ставка налога × Налоговая база – Сумма авансовых платежей.

Когда платить налог на имущество для юридических лиц в 2023 году

Сейчас компании должны платить налог на имущество по новым правилам. Поправки связаны с введением единого налогового счета (ЕНС). С 2023 года ЕНС стал обязательным для всех и отказаться от его использования нельзя. Исключение сделано только для самозанятых, которые сами могут выбирать, платить налоги по привычной или новой схеме.

С введением единого налогового счета власти также унифицировали правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Единый срок сдачи отчетности теперь установлен на 25-е число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов — на 28-е число каждого месяца.

Таким образом, согласно утвержденным правилам, налог на имущество нужно перечислить в бюджет не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть за 2023 год оплату нужно произвести не позднее 28 февраля 2024 года. Авансовые платежи необходимо провести до 28 апреля за I квартал, до 28 июля за II квартал и до 30 октября (с учетом выходных) за III квартал.

Когда есть право на льготы по имущественным налогам, рекомендуется подать соответствующее заявление. Если этого не сделать, а у ИФНС нет сведений о «льготном» имуществе, то по нему будет рассчитан налог.

Пени по налогу на имущество юридических лиц в 2023 году

В случае неполной уплаты налога на сумму недоимки начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.

За частичную или полную неуплату налога также могут выписать штраф — 20% от суммы недоимки. А если налоговой будет доказано, что организация умышленно отказалась от своих налоговых обязательств, то штраф возрастет до 40%.

При этом штрафы не начисляют на сумму неуплаченных авансовых платежей. Оштрафовать организацию могут только за неуплату или неполную уплату налога по итогам года.

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