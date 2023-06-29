Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

На саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе будет поднят вопрос дальнейшей помощи Украине ввиду возможного затягивания конфликта, сказал 29 июня канцлер Германии Олаф Шольц.

«Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это (конфликт вокруг Украины. — Ред.) может продлиться долго», — заявил он.

Шольц отметил, что важно условиться, «что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи».

Трансляция приезда глав государств на саммит в бельгийской столице, который проходит 29-30 июня, проводилась на сайте Европейской комиссии.

19 июня Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Берлине уже предрекал Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 15 июня сказал, что конфликт, вероятно, завершится раньше 2024 года. При этом он призвал дождаться результатов украинского контрнаступления.

Днем ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто спрогнозировал, что украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем. На это, по его словам, указывает продолжение оказания военной помощи Киеву и глубокое присутствие США.

РФ с 24 февраля минувшего года проводит спецоперацию по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.