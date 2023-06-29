«Российская креативная неделя» анонсировала хедлайнеров, спикеров и направления деловой программы

С 3 по 7 июля в ИНТЦ «Ломоносов» в кросс-индустриальном формате состоится четвертый форум «Российская креативная неделя» — главное событие для креативной экономики страны.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте «Российской креативной недели».

В этом году ключевой темой деловой программы станет образ будущего креативных индустрий. На сессиях и дискуссиях встретятся ведущие эксперты рынков, представители власти, институтов развития, образования и культуры.

Основные направления деловой программы: контент и медиа, пространственное развитие, культура и искусство, образование и кадры и региональный трек.

Среди участников:

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России; Сергей Собянин, мэр Москвы; Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации; Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации; Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации; Федор Бондарчук, режиссер, продюсер, актер, основатель Art Pictures Studio, генеральный продюсер «НМГ Студии»; Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной; Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив; Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета»; Юлиана Слащева, председатель совета директоров «Союзмультфильма»; Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод»; Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение»;

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание 3 июля с участием представителей власти и креативного бизнеса. «Мы видим, как отечественные креативные бизнесы за прошедший год смогли адаптироваться, занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний. Внешние обстоятельства обернулись новыми возможностями и для российских кинопроизводителей, и для цифровых платформ, и для прокатчиков. Да, на сегодняшний день существуют барьеры, которые нам необходимо устранять, чтобы креативные сферы развивались более энергично. И я рассчитываю, что участники сформулируют четкие запросы рынка, свое видение образа будущего креативных индустрий и предложат конкретные решения. Верю, что «Российская креативная неделя» уже по традиции даст креативному классу, представителям различных креативных и творческих индустрий новый импульс, новые идеи и вдохновения для движения вперед», — заявляет начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«Все креативные рынки за прошедший год пересмотрели свои стратегии развития. Одним пришлось собирать бизнес с нуля, другим — искать новые партнерства, формировать команды, создавать новые продукты. Компании пересобрали свои бизнес-модели, переориентировались на новые аудитории и рынки. Мы всё это учли при формировании деловой программы форума и сделали ее максимально насыщенной и практико-ориентированной. Крупнейшие игроки креативного рынка России представят в ходе сессий свои исследования, новые продукты, поделятся опытом трансформации и результатами проделанной за год работы. Кроме того, в этом году мы сделали фокус на теме пространственного развития. Сегодня особенно важно двигать креативные индустрии в регионы, создавать комфортную среду для развития креативного класса в субъектах России, чтобы дать местным индустриям возможности роста, чтобы люди оставались в своих регионах — создавать, творить, строить креативное будущее», — отмечает президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

В этом году блок медиа и контента разработан совместно с крупнейшими медиахолдингами, профессиональными ассоциациями и ключевыми российскими СМИ, каждый из которых поделится своими наработкам и стратегиями. На площадке встретятся топовые эксперты «Газпром Медиа», «Национальной Медиа Группы», ВГТРК, News Media, Rambler, «Российской газеты», Forbes, «РИА Новостей», Independent Media, «Шкулев Media» и др.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность демонстрации короткометражных работ, созданных молодыми кинематографистами, в рамках кинопроката фильмов, снятых при государственной поддержке. Это позволит начинающим авторам выйти на широкую аудиторию, а индустрии — найти новые профессиональные кадры и увидеть молодые креативные команды. Другие детали и предложения планируем обсудить на форуме РКН», — рассказала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

Телеканал ТНТ проведет специальный показ пилота комедийного сериала «Макрон» (режиссерский дебют актера Бориса Дергачёва производства студии Good Story Media), отмеченный наградой фестиваля «Пилот» за лучший актерский ансамбль.

Эксклюзивно для «Российской креативной недели» медиахолдинг «Цифровое телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) проводят всероссийское исследование «Фильмы и герои поколений», направленное на изучение предпочтений аудитории киноконтента. Они представят в рамках деловой программы результаты своего масштабного проекта.

Киноотрасль представят топ-менеджеры Premier, «МТС Медиа», Okko, Start, Yellow, Black and White, ведущие сценаристы и продюсеры, создатели кинофестивалей, члены киноакадемий, яркие представители киноиндустрии.

«Смотрение российского контента в онлайн-кинотеатрах растет год за годом, и оригинальные сериалы являются локомотивом привлечения и удержания аудитории. Их больше всего смотрят, о них говорят зрители и критики. По данным исследования Mediascope по заказу Okko, за год объем заявленных просмотров оригинальных сериалов в российских онлайн-кинотеатрах вырос на 125%. Мы видим запрос аудитории и предлагаем зрителям развлекательный контент, который выбирают и смотрят осознанно, а не фоном — в 2023 году Okko планирует выпустить более 15 оригинальных сериалов», — такие данные приводит продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Звездный состав спикеров индустрии анимации — ведущие анимационные студии России. Группа компаний РИКИ — создатели «Смешариков» и «Фиксиков», студия «Паровоз» — «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки», «Союзмультфильм» и другие представители рынка.