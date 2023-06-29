Ребенок пострадал при ДТП с грузовиком в Рязанской области
Грузовик и автомобиль «ВАЗ» столкнулись в Александро-Невском районе Рязанской области, пострадал ребенок. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло накануне около 16:30 на 136-м км автодороги Ряжск – Александро-Невский– Данков – Ефремов. Предварительно, 29-летний мужчина за рулем «двенадцатой» врезался в Газ-331063, которым управлял 39-летний житель Нижегородской области.
В результате столкновения пострадал семилетний пассажир легковушки. Мальчика госпитализировали, отмечает 62INFO.ru.
Правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего уточняются, отмечает РИА «7 новостей».
В середине июня сообщалось, что крупное ДТП произошло в Сасовском районе Рязанской области. Пострадали шесть человек.