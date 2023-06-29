Около 95 млн рублей направят на ремонт улицы Республики в Тюмени
Власти Тюмени объявили о поиске подрядчика на ремонт одного проезда по улице Республики. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
«Выполнение работ по ремонту проезда от улицы Республики до улицы Республики, 278а. Начальная цена — 94 817 812 рублей», — говорится в документах.
Протяженность участка составляет 1,5 км. Вдоль дороги расположены несколько авто- и сервисных центров. Подрядчик должен заменить дорожное покрытие, обустроить тротуары, установить знаки и выполнить ряд других работ.
Сдать объект необходимо к середине сентября. Средства на работы выделят из городского бюджета.
28 июня сообщалось, что на территории Тюменской области в 2023 году отремонтируют около 600 км дорог. Половина из них — дороги регионального значения, другая половина — это улицы населенных пунктов.