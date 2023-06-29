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Вооруженный пенсионер проник в военное училище в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге вечером в среду, 28 июня, вооруженный пистолетом пенсионер проник на территорию учебного городка Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова. Об этом сообщал портал 78.ru.

Пенсионер попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он размахивает оружием перед охранниками.

Полиция прибыла на вызов и задержала 61-летнего мужчину на месте. При себе у него был пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов. Предварительные результаты экспертизы показали, что пистолет — охолощенный и не пригоден для стрельбы.

Проверка показала, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полиция выясняет, зачем он проник на территорию академии.

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Ранее в этот день в Подмосковье при задержании злоумышленников был застрелен полицейский. Стрелявших удалось задержать. Один из них ранен, его отправили в больницу. С ними продолжают работу следователи.

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