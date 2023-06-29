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В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
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В «Трезвой России» объяснили важность ограничения продажи пива и сидра в общепите

Депутат Хамзаев: продажу пива и сидра в общепите необходимо ограничить из-за недовольства граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с «Известиями» 29 июня рассказал, что инициатива об ограничении продажи пива и сидра в общепите, которая обсуждалась в нижней палате парламента, связана с несколькими причинами. Первая — недовольство граждан из-за большого количества точек с алкоголем в жилых домах, вторая — массовые отравления некачественной алкогольной продукцией.

«Необходимость реализации данной инициативы вызвана несколькими причинами. Во-первых, обилие так называемых пивнушек и разливаек, когда в одном доме может быть до семи таких точек, вызывает у граждан социальную напряженность. Во-вторых, это связано со случаями массового отравления некачественным алкоголем. В связи с этим контроль за оборотом такой продукции необходимо усилить», — прокомментировал инициативу Хамзаев.

Как рассказал депутат, в рамках инициативы предлагается усилить контроль со стороны государства за оборотом такой алкогольной продукции, определить дополнительные требования к точкам реализации, а также установить ограничения по количеству таких точек.

При этом, по его словам, инициатива предполагает не полный запрет на продажу указанной продукции в точках общепита, а усиление контроля в этой области, чтобы предприниматели, которые хотят продавать алкоголь, соответствовали всем требованиям государства и понимали свою ответственность за их нарушение.

Ранее в этот день сообщилось, что в Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво, сидр и медовуху в общепите.

Барная расстройка: магазинам в домах хотят запретить продажу алкоголя
Мера может коснуться также всех кафе и ресторанов в жилых зданиях

27 июня депутаты Госдумы от «Единой России» сообщали о намерении внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

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