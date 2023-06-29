Готовность новой школы на 1 тыс. мест в Ессентуках превысила 40%

В Ессентуках (Ставропольский край) строительная готовность новой школы на 1 тыс. мест достигла 41%. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает в своем Telegram-канале.

Школу возводят в микрорайоне «Северный». Сейчас рабочие завершают устройство внутренних перегородок, каркаса, облицовку и утепление фасада, ведется установка электрооборудования.

«Особое внимание, по информации городского отдела капитального строительства, на объекте уделяется отводу ливневых вод, противопожарным резервуарам и наружным сетям водоснабжения», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет NewsTracker, площадь новой трехэтажной школы в Ессентуках составит более 19 тыс. кв. м. В здании разместят 40 кабинетов, актовый зал на 600 мест, один тренажерный и два спортивных зала, два бассейна и столовую на 366 мест.

На объекте задействовано более 200 рабочих. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».