«Наркотический огород» обнаружили в Тамбовской области

Несколько фактов незаконного оборота наркотиков выявили в Тамбове и Котовске. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, оперативники обнаружили 28 кустов конопли на дачном участке в СНТ «Южный», собственником которого является мужчина 1976 года рождения. При личном досмотре у него также обнаружили 29 г марихуаны и 2 г гашиша. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Еще один факт незаконного хранения наркотиков выявлен в областной столице. Так, на бульваре Энтузиастов полицейские задержали мужчину 1987 года рождения. При личном досмотре у него нашли сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой 3,03 г. Проводится проверка, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее в июне сообщалось, что около 2 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили в двух селах Ленинского района Еврейской автономной области. Очаги произрастания растения ликвидировали при помощи гербицидов и газонокосилок.