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В Москве подвели итоги премии «Рекорды рынка недвижимости – 2023»

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Фото: recordi.ru
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В Москве прошла 14-я премия «Рекорды рынка недвижимости – 2023». В этом году в ней приняли участие более 300 номинантов. Наградами были отмечены проекты из Москвы и 27 регионов России. Генеральный партнер премии — компания «РОТО ФРАНК».

Grand Prix получил ЖК «Русские сезоны». Лучшим в номинации «Новостройка Москвы премиум-класса № 1» признан клубный дом «Мюр & Мерилиз». Трилогия CRYSTAL получил награду, как «Новостройка Москвы бизнес-класса № 1». Лучшим в номинации «Жилой квартал Москвы № 1» стал ЖК «Настоящее». Новостройка включает в себя четыре корпуса с видами на «Долину реки Сетунь». «Космо 4/22» признан «Клубным домом Москвы № 1». Фасад исторического особняка сохранится и станет частью этого объекта. А «Клубным домом Московской области № 1» назвали ЖК M__5, расположенный на первой береговой линии Москвы-реки. Миниполис «8 кленов» стал «Новостройкой Подмосковья № 1».

Награду за лучшую архитектуру получил ЖК Voxhal, отмеченный в номинации «Архитектура объекта № 1». ЖК «River Park Towers Кутузовский» назвали «Семейным объектом № 1», а «Петровский парк II» отметили в номинации «Гармония Эклектики». «Жилой комплекс с инфраструктурой для жизни и спорта № 1» стал ЖК «СОЮЗ». Это новый квартал с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта. «Северный порт. Береговые кварталы» отметили как «Лучший жилой комплекс у воды», а Upside Towers победил в номинации: «Квартал небоскребов № 1».

Два проекта из Сочи также получили свои награды: гостиничный комплекс «Нескучный сад» стал «Лучшим объектом для инвестиций», а AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) был признан «Объектом 5 звезд*****». ЖК «Режиссер» из Краснодара стал «Региональным объектом № 1».

Номинация «Премьера года премиум-класса № 1» досталась клубному дому D'oro Mille, ЖК MYPRIORITY Dubrovka стал «Премьерой года бизнес-класса № 1». PRIDE победил в номинации «Жилой комплекс премиум-класса № 1», ЖК homecity назвали «Жилым комплексом бизнес-класса № 1», а ЖК «Цветочные поляны» — «Жилым комплексом комфорт-класса № 1».

В номинации «Выбор покупателя» награду получил ЖК «Ривер Парк «Коломенское», Комплекс апартаментов Insider стал лидером в номинации «Апартаменты бизнес-класса № 1». AFI Tower одержал победу в номинации «Концепция проекта № 1», а ЖК «Stories на Мосфильмовской» стал победитель в номинации «Хит продаж № 1». ЖК «РУСИЧ-Кантемировский» получил премию в номинации «Инфраструктура объекта № 1».

«МФK № 1» назвали ледовый дворец «Кристалл», а МФЗ «Эйлер» на территории «Большого Сити» был признан «Бизнес-центром № 1».

«Самолет Плюс» стал «Открытием года в сфере недвижимости», «КрашМаш» назвали «Компанией № 1 по демонтажу и реновации», концерн «КРОСТ», который является крупнейшим государственным генподрядчиком по строительству масштабных проектов, стал победителем в номинации «Строительно-промышленная компания № 1».

«Самым ожидаемым девелопером в Москве» назвали компанию «Брусника», а «Риэлтором №1» — VSN Realty.

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