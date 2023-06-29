В МЧС назвали предварительную причину возгорания на нижегородском химзаводе

Вероятной причиной двух взрывов с последующим возгоранием на территории химзавода «Бальзам» в Нижнем Новгороде стало нарушение технологического процесса при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Пожар начался с процесса перекачки жидкости из автоцистерны. Произошел розлив и воспламенение. После этого пошло дальнейшее распространение. В первую очередь, на гаражи, в которых хранилась готовая продукция», — сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по региону Дмитрий Саенко.

По его словам, тушение осложнялось тем, что на открытых площадках находились емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Было создано три боевых участка для ликвидации возгорания.

На данный момент пожар локализован на площади 800 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности. В тушении задействованы 135 человек.

На записи, сделанной корреспондентом «Известий» недалеко от места происшествия, можно увидеть поднимающийся вверх столб густого черного дыма, который хорошо заметен в черте города.

Пожар на химзаводе «Бальзам» начался утром 29 июня с возгорания цистерны с химическим составом. В результате погиб мужчина. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.