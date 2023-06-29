Июньские атаки показали, что у украинских формирований нет эффективного инструмента подавления и прорыва обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин в четверг, 29 июня.

По его словам, для прорыва обороны необходимо иметь мощную артиллерию, которая могла бы наносить удары по тыловым районам, в первую очередь «подавить» артиллерийские части, уничтожить передовые позиции и опорные пункты.

«Мы ясно увидели, что все их атаки на эшелонированную оборону были провальны, заканчивались большими потерями. Это означает, что у них нет алгоритма ведения наступательного боя», — пояснил Шурыгин.

Украинские формирования впервые столкнулись с полноценной обороной, считает эксперт.

«Прошлогодние атаки на Харьковском направлении удались из-за того, что наша оборона была перфорированной. Они легкими группами обходили наши опорные пункты, создавали угрозу окружения», — заметил он.

При этом Шурыгин отметил, что ВСУ могут обороняться за счет стойкости, инженерного обеспечения и опоры на населенные пункты, которые они обычно превращают в оборонительные узлы, не обращая внимания на судьбу мирных жителей.

«Полевые укрепления, как показывает практика, мы разбираем быстро. Любой опорник будет разобран за день или несколько», — заключил он.

27 июня журнал Forbes написал, что попытка ВСУ двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые «хуже, чем казалось». Как отмечается в статье, за один-два часа группа бригад потеряла почти пятую часть американских БМП M-2, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R. По мнению обозревателя журнала, украинская техника попала в грамотно организованную российскими войсками ловушку.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

В тот же день источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.