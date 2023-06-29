Дело возбудили по факту возгорания на химзаводе в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории химического завода «Бальзам», в результате которого погиб человек. Об этом СУ СКР по Нижегородской области сообщает в четверг, 29 июня.
«По предварительным данным, 29 июня 2023 года около 9:50 на территории химического завода произошло возгорание цистерны с химическим составом, в результате которого погиб мужчина», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека».
Следователи продолжают работать на месте происшествия, пишет ИА «НьюсНН» . Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы. Также производится изъятие документации, которая может помочь в расследовании.
На записи, сделанной корреспондентом «Известий» недалеко от места происшествия, можно увидеть поднимающийся вверх столб густого черного дыма, который хорошо заметен в черте города.