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В Кремле назвали постоянной угрозу провокаций на Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Песков: провокации со стороны ВСУ на Запорожской АЭС — угроза постоянная
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются постоянной угрозой. Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», — отметил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, видят ли в Москве риски провокаций на фоне объявленных Киевом учений на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) на ЗАЭС.

Он напомнил, что недавно на станции побывали представители МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

«Они там находятся, они видят ситуацию и зафиксировали усилия, предпринимаемые для безопасности и стабильного функционирования АЭС», — подчеркнул Песков.

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Ранее в этот день посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью изданию Noticias Urbanas призвал не допустить сценария Каховской ГЭС в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. По его словам, последствия могут быть катастрофическими.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 28 июня заявил, что ВСУ физически не смогут осуществить захват Запорожской АЭС, так как не обладают достаточными ресурсами.

24 июня официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности ЗАЭС, прикрывает собственные планы создать там аварийную ситуацию.

Разведчик США в отставке Скотт Риттер в тот же день указал на попытки ВСУ устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. Также он выразил уверенность в том, что после разрушения Каховской ГЭС украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на ядерную катастрофу для изменения хода конфликта на фоне неудач ВСУ.

7 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на планы Украины захватить Запорожскую атомную электростанцию при контрнаступлении. Как он отметил, американские и британские кураторы разрабатывали стратегию и тактику контрнаступления ВСУ.

Днем ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС. В отчете организации подчеркивалось, что на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанцию контролируют сотрудники МАГАТЭ с начала сентября минувшего года. Миссия организации приехала на ЗАЭС после обстрелов территории станции ВСУ.

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