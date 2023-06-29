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Эксперт рассказал о последствиях акции с Кораном для вступления Швеции в НАТО

Турецкий аналитик Озер: сожжение Корана не помешает Швеции стать членом НАТО
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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Акция с сожжением Корана в первый день праздника Курбан-байрам и демонстрации Рабочей партии Курдистана (РПК) не станут препятствием для присоединения Швеции к НАТО. Об этом в четверг, 29 июня, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Неоднократное сожжение Корана в Швеции является очевидным преступлением на почве ненависти, согласно пониманию Европейского Союза. Интересно, что такие инциденты не расследуются европейскими прокуратурами», — приводят слова эксперта «РИА Новости». Он уточнил, что, к сожалению, во многих западноевропейских странах, кроме Великобритании, оскорбление ислама и преследование мусульман воспринимается как политическая точка зрения.

Эксперт считает, что если бы правительство Швеции запретило проводить акцию с сожжением Корана, то «ни у кого не было бы сомнений в шведской демократии».

Озер уверен, что акция не помешает стране вступить в НАТО. Он считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже многого добился от Стокгольма, но существующий в Турции тяжелый экономический кризис, подтолкнет Анкару к одобрению заявки Швеции.

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Ранее, 28 июня, стало известно, что полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

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