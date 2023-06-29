Песков прокомментировал оговорки Байдена

Для всего мира важно, чтобы руководство США составляло правильную картину мира. Так 29 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состояние американского президента Джо Байдена.

«Разумеется, для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, эффективность оценок происходящего, получали информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять правильную картину», — сказал Песков на брифинге.

28 июня Байден оговорился, перепутав Ирак и Украину, говоря об участии России в конфликте.

«Мы надеемся, что президент имел в виду Украину в ходе заявления. Что касается здоровья — не считаю возможным комментировать», — отметил Песков.

Также 28 июня журналисты обратили внимание на отметины на лице Байдена. В Белом доме пояснили, что президент начал использовать аппарат непрерывного повышения давления в дыхательных путях для лечения хронического апноэ во сне.

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме 22 июня, назвав его президентом.

На той же встрече президент Соединенных Штатов перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.