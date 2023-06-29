Мост через Каму в Набережных Челнах открыли досрочно

Сотрудники предприятия автомобильных дорог в Набережных Челнах завершили ремонт моста через Каму почти на две недели раньше запланированного срока. С четверга, 29 июня, движение в сторону Казани открыто, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram.

По планам ремонтные работы на мосту через плотину ГЭС должны были завершить 10 июля. Однако по поручению мэра автограда Наиля Магдеева объект сдали 29 июня. Рабочие трудились в две смены и без выходных, пишет Inkazan.

Дорожники заменили верхний слой асфальтобетона, дождеприемники, ливневые канализации, отремонтировали деформационные швы. Это первый капитальный ремонт моста за более чем 50 лет, отмечает ИА «Татар-информ».

В начале июня сообщалось, что в Татарстане отремонтируют четыре участка трассы Набережные Челны — Сарманово общей протяженностью более 6 км. Из регионального бюджета на эти цели выделено более 188 млн рублей.