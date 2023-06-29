Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Московском регионе в начале июля

Июль в Москве начнется с потепления, заявили метеорологи. По информации российского Гидрометцентра, выходные ожидаются без осадков. Температура 1 и 2 июля поднимется до +25 °C, передает телеканал «Известия». Синоптики прогнозируют переменную облачность. 30 июня ожидается ливень и до +18 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.