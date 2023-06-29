Макрон поддержал конкретизацию перпектив членства Украины в НАТО

НАТО необходимо конкретизировать перпективы членства Украины в альянсе. Об этом заявил 28 июня президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Французский лидер уточнил, что на саммите в Вильнюсе будут рассмотрены вопросы, которые определят путь военно-политического блока на долгие годы.

«Нам нужно будет также найти путь, чтобы конкретизировать перспективу вступления Киева в НАТО, которая была открыта в ходе саммита в Бухаресте в 2008 году», — сказал Макрон.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

В 2008 году на заседании альянса обсуждался вопрос о готовности Украины и Грузии получить Планы действий для вступления в военно-политический блок, что является первым формальным шагом для вхождения туда.

28 июня Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

Также глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

За день до этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в Североатлантический альянс есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.