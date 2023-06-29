Шесть детей погибли на водоемах Ростовской области с середины мая
В Ростовской области с 15 мая зарегистрировано шесть трагических случаев на воде с участием детей. Соответствующая информация была озвучена на заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации Аксайского района 28 июня.
Главной причиной происшествий власти назвали полное отсутствие контроля за детьми со стороны родителей. По итогам заседания главам муниципалитетов региона рекомендовано организовать на постоянной основе работу с родителями, информировать их о недопустимости оставления детей без присмотра в потенциально опасных местах, пишет RostovGazeta.
«Сейчас, в жаркий каникулярный период, нужно многократно усилить бдительность и вести постоянную разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах, последствиях нарушений этих правил», — заявил председатель КДН, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Кроме того, планируется усилить патрулирование водных объектов.
29 июня сообщалось, что подросток утонул в пруду в Самойловском районе Саратовской области. Тело 15-летнего мальчика нашли в водоеме у села Александровка сотрудники полиции.