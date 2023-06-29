В Тамбовской области 17-летний вандал разрисовал остановку

Несовершеннолетний разрисовал нецензурными словами автобусную остановку в селе Петровское Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД в четверг, 29 июня.

Акт вандализма был совершен на остановке, расположенной по улице Советской, и металлическом ограждении дома по улице Ленина. Подозреваемым оказался 17-летний местный житель. Он уже дал признательные показания, пишет ИА. «ОнлайнТамбов.Ру».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Виновному грозят штраф 40 тыс. рублей ,либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев.

В полиции отметили, что вандал понесет условное наказание и его поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, его родители заплатят штраф.