Реклама
Прямой эфир
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
Мир
Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС
Авто
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС

В Тамбовской области 17-летний вандал разрисовал остановку

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несовершеннолетний разрисовал нецензурными словами автобусную остановку в селе Петровское Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД в четверг, 29 июня.

Акт вандализма был совершен на остановке, расположенной по улице Советской, и металлическом ограждении дома по улице Ленина. Подозреваемым оказался 17-летний местный житель. Он уже дал признательные показания, пишет ИА. «ОнлайнТамбов.Ру».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Виновному грозят штраф 40 тыс. рублей ,либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев.

В полиции отметили, что вандал понесет условное наказание и его поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, его родители заплатят штраф.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023