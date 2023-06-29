При пожаре на химзаводе в Нижнем Новгороде погиб мужчина
При пожаре на химзаводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде погиб мужчина. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.
«Пострадавший водитель, получивший 90% ожогов поверхности тела в результате пожара цистерны 29 июня 2023 года на территории АО «Бальзам», скончался», — говорится в сообщении.
На месте пожара продолжают работать 35 человек личного состава и 11 единиц техники. В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 800 кв. м.
По данным ведомства, в загоревшейся цистерне находился толуол, который используют в качестве растворителя краски.
О пожаре в районе склада с лакокрасочными покрытиями на территории химического завода «Бальзам» стало известно ранее в этот день. На записи с места происшествия можно увидеть, что поднимающийся вверх столб черного дыма хорошо заметен в черте города из окон проезжающих по дороге автомобилей. Площадь возгорания составила 600 кв. м.