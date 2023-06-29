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Lada Granta перевернулась на трассе в Липецкой области

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Легковой автомобиль отечественного производства перевернулся на трассе в Лебедянском районе Липецкой области. Пострадал водитель, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в четверг, 29 июня.

Авария произошла накануне на дороге Липецк — Данков. 48-летний мужчина за рулем Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего машина опрокинулась. Водителя с травмами доставили в больницу, пишет LipetskMedia.

Мужчина оказался единственным пострадавшим на дорогах области за прошедший день, отмечает GOROD48. Так, 28 июня были зафиксированы еще 16 ДТП, но повреждения получили только автомобили.

Ранее в июне сообщалось, что жительница Липецкой области без прав угнала машину и съехала на ней в пруд. Инцидент произошел в марте 2023 года в поселке Петровский.

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