Cудоверфь «Звезда» передала заказчику и спустила на воду «зеленые» танкеры

Cудоверфь «Звезда» передала заказчику, «Роснефтефлоту», танкер «Академик Губкин» и спустила на воду танкер «Восточный проспект», который строится для «Совкомфлота». В церемонии, которая состоялась в День кораблестроителя, в режиме телемоста принял участие председатель правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, что танкеры «спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов», а при строительстве использовались «передовые технологии». «Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили. Не было мощностей. Теперь на Дальнем Востоке уверено развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути», — подчеркнул глава правительства.

Танкер «Академик Губкин» после церемонии передачи «Роснефтефлоту» (дочернее общество «Роснефти») вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс. Ранее «Академик Губкин», который является четвертым построенным на верфи судном из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс», успешно прошел ходовые испытания. Экипаж, сдаточная команда и специалисты верфи проверили работу главной и вспомогательной силовых установок, систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса судна.

Танкер «Восточный проспект» был спущен на воду с открытого тяжелого достроечного стапеля с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». В ближайшее время предстоят достроечные работы, а затем — ходовые и швартовные испытания в море.

Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» усиленного ледового класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тыс. тонн. Суда этого типа впервые в России построены на судоверфи «Звезда». Отмечается, что главная и вспомогательная энергетические установки «зеленых» танкеров могут работать как на традиционном, так и на сжиженном природном газе, что соответствует правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Всего в портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» заказы на 12 танкеров этого типа, 10 из них — по заказу «Роснефтефлота». Три первых «Афрамакса» уже выполняют регулярные рейсы.