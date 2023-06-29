Руководство «Сибирского транспортного союза» осудили за неуплату налогов

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор руководителю и учредителю ООО «Сибирский транспортный союз» за неуплату 20 млн рублей налогов. Об этом региональная прокуратура сообщает в четверг, 29 июня.

«Установлено, что в период с 2015 по 2017 год обвиняемые, осуществляя совместное руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сибирский транспортный союз», вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по несуществующим хозяйственным операциям с рядом юридических лиц, оказывающих транспортные услуги», — говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма неуплаченных налогов за три финансовых года составила более 20 млн рублей, пишет ИА «Город55». Суд признал руководителя и учредителя ООО виновными по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Мужчин приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение последующих двух лет им также запрещено занимать управленческие должности в различных организациях и предприятиях, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба. Осужденные должны будут выплатить сумму в полном объеме.