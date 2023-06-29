Посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил в четверг, 29 июня, что не исключает, что Австралия поставит Украине истребители F-18 Hornet.

«Судя по утечкам, эта тема (передачи истребителей. — Ред.) присутствует. Возможно, что это предмет для контактов в трехстороннем контакте Австралии, Украины и США. Эти истребители выведены из эксплуатации, хотя определенный летный ресурс у них остался», — сказал Павловский в эфире телеканала «Россия 24».

До этого газета Australian Financial Review сообщила, что Австралия участвует в трехсторонних переговорах с США и Украиной, в которых идет обсуждение передачи Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet.

Ранее, 26 июня, правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). Канберра также предоставит Киеву артиллерийские снаряды калибром 105 мм, а также 10 млн австралийских долларов (около $6,6 млн) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое руководит Украинским гуманитарным фондом.

22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.