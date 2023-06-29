Сбитый китайский аэростат использовал американские системы слежения

Сбитый в феврале над США китайский аэростат использовал американские системы слежения. Об этом 29 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

«Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию», — написало издание.

Часть использованного оборудования находится в открытой продаже. Также на аэростате были установлены датчики китайского производства.

Официальные лица США полагают, что характер установленного оборудования говорит о шпионском предназначении шара.

4 февраля после нескольких дней наблюдения американские военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и отклонился он от курса из-за ветра; в Пентагоне, в свою очередь, утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава со сбитым китайским аэростатом в американо-китайских отношениях должна быть закрыта.