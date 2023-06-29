Новый тротуар проложат в калужском Кирове по просьбам жителей

В Кирове Калужской области на улице Пролетарской ведутся строительные работы по закладке нового тротуара. Об оборудовании пешеходной зоны, ведущей к школе № 2 и к скверу Керамиков, давно просили местные жители. Они не раз обращались в кировскую районную администрацию.

Строительство тротуара стало возможным благодаря участию города в программе «Формирование комфортной городской среды». Предусмотрено совместное финансирование, часть средств поступает из регионального бюджета, а часть — из муниципального.

Протяженность тротуара составит 240 м, а ширина — 2 м. Подрядчик уложит тротуарную плитку, которую сам изготовит. По контракту работы должны завершиться в июле, рассказала газете «Весть» заведующая отделом благоустройства и жилищного фонда районной администрации Оксана Московская.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют дорогу Москва — Малоярославец — Рославль — Барсуки.