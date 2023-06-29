В Кашире появился треугольный торговый центр

Новый торгово-досуговый центр появится в подмосковной Кашире. Застройщик ООО «Фирма Альфа» уже получил от Минжилполитики Московской области разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 29 июня.

В двухэтажное здание площадью 677 кв. м было инвестировано 43 млн рублей. Оно построено в форме треугольника, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На первом этаже будут размещаться различные магазины и центр предоставления бытовых услуг. Второй этаж займет пункт приема и выдачи заказов одного из арендаторов.

На прилегающей территории оборудована парковка на 20 машино-мест, в том числе для маломобильной группы граждан. Уже создано девять рабочих мест.

Ранее в июне сообщалось, что в подмосковном Серпухове построят завод одноразовой экопосуды. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн рублей.