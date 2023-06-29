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МО показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ российским «Иноходцем»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российский беспилотник «Иноходец» уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации России на Украине. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в четверг, 29 июня.

БПЛА определил место расположения склада и ударил по нему артиллерийскими снарядами «Краснополь». Хранилище боепипасов удалось уничтожить одним выстрелом.

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Ранее в этот день оборонное ведомство показало, как передовые авиационные наводчики Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по районам сосредоточения сил противника на краснолиманском направлении. Специалисты занимают позиции и определяют ориентиры для нанесения авиационного удара по целям ВСУ. Экипажи штурмовиков Су-25, получив координаты, поразили живую силу противника неуправляемыми авиационными ракетами.

По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации за 27 июня ВФУ потеряли не менее 670 человек и 31 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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