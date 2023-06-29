В Саратовской области утонул 15-летний подросток

Подросток утонул в пруду в Самойловском районе Саратовской области. Тело 15-летнего мальчика нашли в пруду у села Александровка сотрудники полиции, сообщается на портале «ЧП. Саратов» в четверг, 29 июня.

По другим данным, труп обнаружили местные жители, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в июне в Санкт-Петербурге произошел похожий инцидент. Подросток утонул во время купания в Неве. По предварительным данным, ему было 15 лет.