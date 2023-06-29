Гигантских улиток величиной с ладонь заметили в парке Брянска

Жители Брянска заметили гигантских улиток во время прогулке в роще «Соловьи». Фото моллюсков появились в городских пабликах.

Очевидцы утверждают, что улитки были величиной с ладонь и неспешно пересекали дорожки.

Специалисты объясняют это тем, что погода, установившаяся в Брянске, благоприятствует размножению и росту улиток, пишет NASHBRYANSK.RU.

В мире насчитывается 110 тыс. видов улиток, но лишь порядка 2 тыс. встречается в России.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что со среды, 28 июня, сильные осадки и грозы прогнозируются в Калининградской, Смоленской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Саратовской областях.