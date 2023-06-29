Депутат Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР в четверг, 29 июня, предложил повысить НДФЛ до 20% для граждан, чей ежегодный доход составляет более 25 млн рублей. Соответствующее письмо было направлено руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

Как пишет «РИА Новости», в тексте обращения Чернышов отметил, что в России с прошлого года действует прогрессивная налоговая шкала, согласно которой россияне, зарабатывающие в год 5 млн рублей, платят НДФЛ 15% вместо 13%. По его инициативе те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%.

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — рассказал Чернышов в беседе с агентством.

Депутат предлагает направить эти средства на благоустройство. По его мнению, инфраструктура, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе за счет «налога на богатство».

Ранее, 20 июня, Госдума одобрила в I чтении законопроект о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, удаленно работающих на российские организации в стране и за ее пределами. Согласно документу, налоги с указанных категорий граждан будут взиматься по ставке 13 или 15% (последняя при доходе более 5 млн рублей в год).