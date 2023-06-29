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В Красноярском крае дети перепутали ядовитое растение с бамбуком и отравились

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Фото: МВД РФ
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В Красноярском крае дети съели обрезки ядовитого растения, перепутав его с бамбуком. Как сообщили 29 июня в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону, в результате четверо мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет госпитализированы с отравлением.

Как установили следователи, двое братьев и их двое друзей из села Астафьевка нашли на улице выброшенные части комнатного растения — диффенбахии, стебли и листья которой содержат ядовитый сок.

«Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение», — говорится в сообщении ведомства на странице во «ВКонтакте».

О госпитализации детей медики сообщили в ОВД города Канск. К выяснению обстоятельств случившегося подключилась следственно-оперативная группа, начата проверка.

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Ранее, 19 июня, в Перми пятеро детей отравились в кафе. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, острая кишечная инфекция была зафиксирована у пяти из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма.

На кафе были составлены протоколы о временном запрете деятельности согласно административному правонарушению по ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

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