Ремонт трассы М-7 в Удмуртии приостановили из-за смены подрядчика

В Можгинском районе Удмуртии приостановлен ремонт федеральной трассы М-7 «Волга». Причиной является смена подрядчика, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

«Как сообщили наши коллеги из ФКУ Упрдор «Прикамье», на участке капитального ремонта трассы М-7 «Волга» изменится подрядная организация, поэтому на сегодняшний день работы <…> временно приостановлены», — объяснил министр.

Сейчас ведется подготовка документации для определения новой подрядной организации, уточняет Udm-info.ru. Предыдущий подрядчик уже выплатил заказчику всю сумму штрафа за просрочку.

Речь идет об отрезке трассы с 78-го по 86-й км протяженностью 8 км. Его ремонт рассчитан на два года, срок ввода в эксплуатацию — ноябрь 2024-го, пишет ИА «Сусанин». В миндортрансе предполагают, что при своевременном заключении контракта с новой фирмой задержка будет незначительной, поэтому она не должна привести к смещению даты сдачи объекта.