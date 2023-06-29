Орловский учебный центр службы занятости включили в нацпроект

В Орловской области учебный центр службы занятости включили в число учреждений дополнительного образования, которые участвуют в мероприятиях по обучению жителей в рамках нацпроекта «Демография».

Таким образом, в рамках нацпроекта жителям региона доступны две программы центра — «Специалист по маникюру» и «Мастер моделирования бровей и ресниц». Всего же, как уточняет InfoOrel.ru, для жителей Орловской области доступна 141 образовательная программа в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что Орловский онкологический диспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями получил новый гамма-терапевтический аппарат Bhabhatron-II. Его стоимость превышает 80 млн рублей.