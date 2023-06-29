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Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»

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Ханс-Петер Мозер с сегодняшнего дня, 29 июня, назначен гендиректором автозавода «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба «Москвича».

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм. По словам представителей компании, Мозер проработал долгие годы на руководящих позициях в крупных международных и российских производственных предприятиях.

Ранее Мозер занимал должность на заводе «КамАЗ». Об уходе Ханса-Петера Мозера из «КамАЗа» стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».

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27 июня стало известно, что Дмитрий Пронин покинул пост генерального директора завода «Москвич», чтобы занять должность председателя совета директоров предприятия. Он занимал должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» с мая 2022 года.

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