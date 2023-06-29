Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»

Ханс-Петер Мозер с сегодняшнего дня, 29 июня, назначен гендиректором автозавода «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба «Москвича».

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм. По словам представителей компании, Мозер проработал долгие годы на руководящих позициях в крупных международных и российских производственных предприятиях.

Ранее Мозер занимал должность на заводе «КамАЗ». Об уходе Ханса-Петера Мозера из «КамАЗа» стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».

27 июня стало известно, что Дмитрий Пронин покинул пост генерального директора завода «Москвич», чтобы занять должность председателя совета директоров предприятия. Он занимал должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» с мая 2022 года.