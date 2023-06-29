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СКР возбудил дела против 160 участвующих в боях на Украине наемников

СК РФ: в отношении 160 иностранцев из 33 стран, принимающих участие в боях на Украине, возбуждены уголовные дела
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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В отношении 160 иностранцев из 33 стран, принимающих участие в боях на Украине, возбуждены уголовные дела. Об этом 29 июня сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«В результате взаимодействия с Министерством обороны и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — говорится в сообщении на сайте следственного органа.

В СК подчеркивают, что расследование уголовного дела, которое касается вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований, продолжается.

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Ранее, 16 июня, СКР предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США, Великобритании, Франции, Бельгии, Израиля и Латвии. К этому моменту утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов.

В конце мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

Бастрыкин 11 мая заявил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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