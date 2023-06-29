Старую макаронную фабрику отреставрируют в Пензе

В Пензе началась подготовка проекта реставрации исторического дома № 24 на улице Лермонтова. У многих жителей города здание ассоциируются с находившейся в нем макаронной фабрикой.

Дом является объектом культурного наследия. В региональном министерстве по охране памятников истории и культуры выдали разрешение на научно-исследовательские и изыскательные работы на объекте. Документ получила организация с лицензией на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Как поясняет ИА «Пенза-пресс», в ближайшее время начнутся сбор информации об этом доме и подготовка проектной и сметной документации, чтобы определить спектр работ по сохранению здания. Прохождение историко-культурной экспедиции является обязательным требованием, уточнили в ведомстве.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что в Пензе планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX век» на улице Суворова. Это двухэтажный кирпичный дом под вальмовой крышей.