Реклама
Прямой эфир
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
Мир
Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС
Авто
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС

В ПСБ рассказали о преимуществах создания в стране «компаний-чемпионов»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличение числа российских компаний, которые достигли уровня «национальных чемпионов», поможет обеспечить экономический суверенитет страны, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

«Государственные меры поддержки и участие крупных финансовых центров могут обеспечить масштабирование успешного российского бизнеса и помочь ему вырасти намного быстрее. У нас есть все возможности, чтобы получить национальных, а в перспективе и глобальных чемпионов, которые будут активно вкладывать средства в НИОКР, экспортировать свою продукцию и в целом обеспечивать экономический суверенитет страны», — заявила Подгузова на панельной сессии «Траектория роста: практики поддержки отечественных брендов».

Топ-менеджер ПСБ также рассказала о предпринимаемых банком шагах, направленных на поддержку российских компаний и их продукции. В первую очередь это предоставление инвестиционного и оборотного кредитования, в том числе по льготным программам господдержки, что позволяет развивать бизнес, выходить на новые рынки и занимать новые ниши, уточнила Подгузова. Она добавила, что ПСБ также предлагает компаниям-клиентам с помощью стенда банка продвигать свои решения на площадках крупных выставок и форумов. Кроме того, состоялся запуск маркетплейса, к которому планируется подключать производителей из новых регионов, заключила старший вице-президент ПСБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023