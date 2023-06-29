В ПСБ рассказали о преимуществах создания в стране «компаний-чемпионов»

Увеличение числа российских компаний, которые достигли уровня «национальных чемпионов», поможет обеспечить экономический суверенитет страны, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

«Государственные меры поддержки и участие крупных финансовых центров могут обеспечить масштабирование успешного российского бизнеса и помочь ему вырасти намного быстрее. У нас есть все возможности, чтобы получить национальных, а в перспективе и глобальных чемпионов, которые будут активно вкладывать средства в НИОКР, экспортировать свою продукцию и в целом обеспечивать экономический суверенитет страны», — заявила Подгузова на панельной сессии «Траектория роста: практики поддержки отечественных брендов».

Топ-менеджер ПСБ также рассказала о предпринимаемых банком шагах, направленных на поддержку российских компаний и их продукции. В первую очередь это предоставление инвестиционного и оборотного кредитования, в том числе по льготным программам господдержки, что позволяет развивать бизнес, выходить на новые рынки и занимать новые ниши, уточнила Подгузова. Она добавила, что ПСБ также предлагает компаниям-клиентам с помощью стенда банка продвигать свои решения на площадках крупных выставок и форумов. Кроме того, состоялся запуск маркетплейса, к которому планируется подключать производителей из новых регионов, заключила старший вице-президент ПСБ.