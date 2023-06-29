Змея напала на четырехлетнего ребенка в Подмосковье

Гадюка укусила четырехлетнего ребенка в одном из СНТ Домодедово в Московской области. Об этом 29 июня рассказал источник «Известий».

Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Его экстренно госпитализировали.

Ранее, 26 июня, в соцсетях начали появляться сообщения о том, что с начала июня на территории Москвы и области участились случаи обнаружения змей местными жителями. Отмечалось, что наиболее острая ситуация наблюдается в поселении Московский недалеко от аэропорта Внуково.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что так называемое нашествие змей в Москве и Московской области может быть обусловлено относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество вылупившихся и подросших змей могло увеличиться. Кроме того, как отметил эколог, в городе всегда теплее, чем за городом, а змеи любят погреться на солнце и местах, которые быстро нагреваются.

В министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что человека, которого укусила гадюка, нужно как можно скорее доставить в больницу. Для того чтобы замедлить распространение яда, до приезда врачей нужно наложить на пораженную конечность жгут, однако прибегать к этому нужно только в том случае, если знать, как это делается.