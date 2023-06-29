Кинотеатры под открытым небом появятся в двух парках Екатеринбурга
В парках имени Маяковского и «Уралмаш» в Екатеринбурге появятся кинотеатры под открытым небом. В них пройдут показы романтических комедий, жанровых картин, мультфильмов и мелодрам.
Как сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на пресс-службу Парка Маяковского, кинотеатр под открытым небом будет работать ежедневно с 1 июля по 20 августа. В будние дни предусмотрены два сеанса, в выходные — три.
В парке «Уралмаш» организуют несколько показов по выходным в июле и августе.
Кинопоказы пройдут в рамках фестиваля «Кинолето УБРиР», сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе банка. Открытие фестиваля состоится 1 июля. В 17:00 знатоки кинематографа смогут поучаствовать в квизе, в 18:00 начнется показ первого фильма, а в 20:00 — второго.
9 июня летние кинотеатры под открытым небом открылись в восьми парках Москвы. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.