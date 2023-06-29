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Бегавший по центру Томска медведь переплыл Томь

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Медведь, бегавший в ночь на четверг, 29 июня, по центру Томска, вероятнее всего попал в город с левого берега Томи. Такое предположение высказал глава облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

«Мы предполагаем, что его кто-то потревожил в лесу на левом берегу Томи. И он вплавь пересек речку. Оказался в районе Лагерного сада, и активное движение машин, их звуки и фары его напугали», — рассказал начальник, его цитату приводит РИА «Томск».

По словам Сиротина, в стрессе косолапый пересек улицу Нахимова около 03:00, а затем оказался в студенческом районе, где даже ночью гуляют люди, поэтому была серьезная угроза для томичей. В последний раз его заметили на улице Советской, 78.

«Охотоведы теперь отслеживают ситуацию вокруг Томска и проверяют лес на предмет пищевых отходов. У нас дачный сезон, и если мусор не вывозится, а бытовые и пищевые отходы бросаются в лесу, то животных привлекает запах еды», — добавил глава облдепартамента.

Как отмечает специалист, отходы представляют угрозу для самих СНТ и дачников, поскольку медведи чувствуют этот запах за многие километры.

Он также сообщил, что фиксируются случаи, когда медвежат кормят на дорогах у деревень в Томской области, чего делать категорически нельзя. Звери быстро запоминают, где им дали еду, и могут снова возвращаться в населенные пункты. Животное перестает бояться человека и начинает считать, что он обязан ему дать корм.

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