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Орбан посетовал на отсутствие мира и процветания в Евросоюзе

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Cheng
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В Европейском союзе (ЕС) не осталось ни мира, ни процветания. Об этом 29 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира <...>. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу. Сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания», — приводит его слова правительство Венгрии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан заявил об этом перед участием в саммите Евросоюза в Брюсселе. Накануне стало известно, что лидеры стран объединения собираются найти легальные лазейки для изъятия в пользу Украины прибылей, которые приносят в виде процентов замороженные в ЕС активы российского Центробанка.

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Ранее, 27 июня, Орбан заявил, что Евросоюзу не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине. Он назвал провалом сотрудничество, которое к этому моменту существует между Западом и Киевом.

Днем ранее глава правительства указал, что Венгрия не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине. Орбан напомнил, что Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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