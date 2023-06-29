В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода

В Нижнем Новгороде происходит пожар в районе склада с лакокрасочными покрытиями на территории химического завода «Бальзам». Кадрами с места ЧП 29 июня с «Известиями» поделились очевидцы.

На записи с места происшествия можно увидеть, что поднимающийся вверх столб черного дыма хорошо заметен в черте города из окон проезжающих по дороге автомобилей. Ближе к эпицентру самого места пожара облако дыма намного чернее и гуще.

По данным корреспондента «Известий», площадь возгорания составляет 600 кв. м. По предварительной информации, пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, загорелись большегруз и несколько гаражей. Пожар происходит по адресу: шоссе Жиркомбината, 22. К тушению возгорания привлечены 51 человек и 14 единиц техники, отмечено в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 16 марта, пожар произошел на территории пограничного управления по Ростовской области в Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса в складском помещении. При ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Причиной пожара назвали замыкание электропроводки внутри помещения. Известно, что на втором этаже складского помещения хранилось порядка 10 т горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. Площадь пожара составила 880 кв. м.