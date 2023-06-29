Минерализованные полосы от пожаров обновят в Ульяновской области

В Ульяновской области в Кузоватовском лесничестве начались работы по обустройству и обновлению противопожарных минерализованных полос.

Речь идет об искусственно созданных линейных участках земли, которые очищены от горючих материалов и углублены до минерального слоя почвы. Такие полосы способны задержать огонь и не дать ему распространиться по лесу, пояснили ulpravda.ru в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Сейчас на территории Матюнинского участкового лесничества арендатор ООО «Вояж» обустроил 20 км минерализованных полос и 80 км полос обновил.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области до 17 июля будет действовать особый противопожарный режим. В его рамках вводится запрет на въезд в леса региона на личном транспорте и пребывание в них. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.