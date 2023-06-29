Пункт весового контроля установят на оренбургской трассе

В Оренбургской области планируют отремонтировать участок трассы Орск — Шильда — граница Челябинской области и установить на нем пункт весового контроля. Главное управление дорожного хозяйства региона объявило о поиске подрядчика на разработку проектной документации.

Как сообщает ИА «Урал56.Ру», ремонтные работы запланированы на участке дороги с 130-го по 133-й км. Он совпадает с границами поселка Красноярский в Кваркенском районе Оренбуржья.

Подрядчик должен разработать проектную документацию так, чтобы связать ремонт трассы с установкой автоматического прибора весового контроля. Его предполагается разместить на 131-м км дороги.

Максимальная стоимость контракта составляет почти 3,92 млн рублей, уточняет 56orb.ru. Исполнителю необходимо приступить к подготовке документации 24 июля и завершить работы к 30 ноября.