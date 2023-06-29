Тепловая труба в Сортавале станет обзорной вышкой

Коммунальную трубу в Сортавале передумали демонтировать и решили превратить ее в туристическую достопримечательность, а именно сделать из нее обзорную вышку. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в социальных сетях.

«Предложение в виде проекта уже направили местным властям, которые пообещали его рассмотреть и обсудить, в том числе с инвесторами, на предмет возможной реализации», — приводит слова губернатора ИА «Карелinform».

Проект обзорной площадки разработали местные архитекторы.

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